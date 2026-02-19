A região Central terá grande chance de chuva para a sexta-feira (20). O tempo será marcado por precipitações significativas. As cidades mais quentes serão Guarinos com máxima de 26.0°C, Itapaci com 26.0°C e Carmo do Rio Verde com 25.8°C. Já as mínimas mais baixas serão registradas em Anápolis com 18.3°C e Campo Limpo de Goiás com 18.4°C.A umidade média na região será de 87.76%, com picos em Campo Limpo de Goiás, Damolândia e Jesúpolis, todas com 96.0% de umidade. A probabilidade média de chuva para a região atinge 65.65%, com destaque para Damolândia, Jesúpolis e Ouro Verde de Goiás, que apresentam 95.0% de chance de tempo chuvoso.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 24.7°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 55.0%Barro Alto: máxima 25.2°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 24.6°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 50.0%Carmo do Rio Verde: máxima 25.8°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%Ceres: máxima 25.6°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Damolândia: máxima 24.8°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 35.0%Goianésia: máxima 25.4°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 50.0%Guarinos: máxima 26.0°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Hidrolina: máxima 25.1°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 70.0%Ipiranga de Goiás: máxima 25.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%Itapaci: máxima 26.0°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 80.0%Jaraguá: máxima 25.7°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 50.0%Jesúpolis: máxima 25.2°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 40.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 24.8°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Nova América: máxima 25.3°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 55.0%Nova Glória: máxima 25.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 24.7°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 55.0%Petrolina de Goiás: máxima 24.8°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 50.0%Pilar de Goiás: máxima 25.5°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 75.0%Rialma: máxima 25.8°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Rianápolis: máxima 25.8°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 55.0%Rubiataba: máxima 25.4°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 55.0%Santa Isabel: máxima 25.2°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 24.8°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 65.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 24.7°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 35.0%São Francisco de Goiás: máxima 25.5°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 55.0%São Luiz do Norte: máxima 25.4°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 65.0%São Patrício: máxima 25.4°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 35.0%Taquaral de Goiás: máxima 25.2°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 35.0%Uruana: máxima 25.8°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 55.0%Vila Propício: máxima 24.8°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 55.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.