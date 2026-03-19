A região Central terá grande chance de chuva para a sexta-feira (20). As cidades com as maiores temperaturas serão Guarinos, Jaraguá e Rianápolis, todas com 27.5°C de máxima. As cidades com as menores temperaturas mínimas serão Anápolis, com 19.1°C, e Campo Limpo de Goiás, com 19.2°C.A umidade média na região ficará em 85.24%, com Damolândia, Ouro Verde de Goiás e Uruana atingindo 95.0% de umidade. A probabilidade média de chuva é de 43.95%, mas Damolândia e Rianápolis apresentam 90.0% de chance de chuva, enquanto Campo Limpo de Goiás registra 80.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 25.7°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Barro Alto: máxima 27.1°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 10.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 25.8°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 25.0%Carmo do Rio Verde: máxima 26.7°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Ceres: máxima 27.1°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Damolândia: máxima 26.1°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 20.0%Goianésia: máxima 26.9°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Guarinos: máxima 27.5°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Hidrolina: máxima 26.5°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Ipiranga de Goiás: máxima 26.7°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Itapaci: máxima 27.2°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Jaraguá: máxima 27.5°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 35.0%Jesúpolis: máxima 27.0°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 25.6°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Nova América: máxima 26.4°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Nova Glória: máxima 26.7°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 26.1°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Petrolina de Goiás: máxima 26.6°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Pilar de Goiás: máxima 26.9°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Rialma: máxima 27.3°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Rianápolis: máxima 27.5°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 20.0%Rubiataba: máxima 26.4°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Santa Isabel: máxima 27.2°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 26.8°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 26.1°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 25.0%São Francisco de Goiás: máxima 27.5°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%São Luiz do Norte: máxima 27.1°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%São Patrício: máxima 26.0°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Taquaral de Goiás: máxima 26.3°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Uruana: máxima 26.4°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Vila Propício: máxima 26.5°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 25.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.