A região Central apresentará um dia de sol e calor nesta sexta-feira (21), com termômetros alcançando marcas elevadas à tarde em diversas localidades. O maior registro de temperatura deve ocorrer em Guarinos, que tem máxima prevista de 36,1°C, seguida de perto por Barro Alto, com 35,5°C, e Itapaci, com 35,4°C. Em contrapartida, os momentos mais frios do período se concentram em Anápolis, onde a mínima chega a 16,0°C, e em Campo Limpo de Goiás, com marcas de até 16,5°C.O índice médio de umidade relativa do ar no território deve ficar na casa dos 40,37%, sendo que a maior taxa será registrada em Anápolis, com 55,0%. Quanto às chances de chuva, a probabilidade média na região é muito baixa, de apenas 1,85%, mas as cidades de Anápolis, Campo Limpo de Goiás e Ouro Verde de Goiás despontam com os maiores índices de probabilidade de precipitação do dia, estimados em 10,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 30,8°C, mínima 16,0°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Barro Alto: máxima 35,5°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campo Limpo de Goiás: máxima 31,3°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Carmo do Rio Verde: máxima 34,8°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Ceres: máxima 34,1°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Damolândia: máxima 31,5°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goianésia: máxima 34,6°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Guarinos: máxima 36,1°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Hidrolina: máxima 34,2°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ipiranga de Goiás: máxima 34,8°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Itapaci: máxima 35,4°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Jaraguá: máxima 33,8°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Jesúpolis: máxima 32,9°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Morro Agudo de Goiás: máxima 34,5°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova América: máxima 33,8°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Nova Glória: máxima 34,8°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Ouro Verde de Goiás: máxima 31,3°C, mínima 16,6°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Petrolina de Goiás: máxima 32,4°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Pilar de Goiás: máxima 34,5°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Rialma: máxima 34,9°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 18,9°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Rianápolis: máxima 34,5°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Rubiataba: máxima 34,6°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Isabel: máxima 34,5°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 34,8°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Santa Rosa de Goiás: máxima 31,4°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%São Francisco de Goiás: máxima 33,2°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%São Luiz do Norte: máxima 35,4°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Patrício: máxima 34,7°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Taquaral de Goiás: máxima 32,9°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Uruana: máxima 34,9°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Vila Propício: máxima 34,1°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.