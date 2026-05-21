A região Central terá um tempo de temperaturas amenas a quentes na sexta-feira (22). As temperaturas máximas na região serão de 31.6°C em Guarinos, 30.6°C em Itapaci e 30.5°C em São Luiz do Norte. Já as mínimas mais baixas serão de 17.8°C em Anápolis e 17.9°C em Campo Limpo de Goiás.A umidade média na região será de 60.4%. As cidades com maiores índices de umidade incluem Carmo do Rio Verde, com 76.0%, e Anápolis, com 75.0%. A probabilidade média de chuva é de 10.0%, com Anápolis, Barro Alto e Campo Limpo de Goiás também registrando 10.0% de probabilidade de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 25.6°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Barro Alto: máxima 30.2°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 26.3°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Carmo do Rio Verde: máxima 30.0°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ceres: máxima 29.5°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Damolândia: máxima 27.0°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goianésia: máxima 29.5°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Guarinos: máxima 31.6°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Hidrolina: máxima 29.2°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ipiranga de Goiás: máxima 30.2°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itapaci: máxima 30.6°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jaraguá: máxima 29.5°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jesúpolis: máxima 28.9°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 29.5°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova América: máxima 29.0°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Glória: máxima 30.2°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 26.6°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Petrolina de Goiás: máxima 28.2°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Pilar de Goiás: máxima 29.6°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rialma: máxima 30.4°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rianápolis: máxima 30.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rubiataba: máxima 30.0°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Isabel: máxima 29.7°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 29.5°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 27.4°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Francisco de Goiás: máxima 28.9°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Luiz do Norte: máxima 30.5°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Patrício: máxima 29.8°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Taquaral de Goiás: máxima 29.0°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Uruana: máxima 30.2°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Vila Propício: máxima 28.6°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.