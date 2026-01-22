A região Central terá grande chance de chuva nesta sexta-feira (23). As cidades mais quentes serão Pilar de Goiás, com 26.0°C, Nova América, com 25.9°C, e Uruana, com 25.9°C. Já as cidades mais frias serão Campo Limpo de Goiás, com 16.9°C, e Anápolis, com 18.3°C.A umidade média na região será de 88.45%, com cidades como Damolândia, Petrolina de Goiás e Santa Rosa de Goiás alcançando 95.0% de umidade. A probabilidade de chuva média é de 50.97%, com maiores índices de precipitação de até 75.0% em Carmo do Rio Verde, Santa Rita do Novo Destino, São Patrício, Taquaral de Goiás e Uruana.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 23.1°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 25.1°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Barro Alto: máxima 25.1°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 21.5°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 23.7°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Carmo do Rio Verde: máxima 25.8°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Ceres: máxima 25.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 40.0%Damolândia: máxima 25.3°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Goianésia: máxima 25.0°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 45.0%Guarinos: máxima 24.7°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Hidrolina: máxima 25.4°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Ipiranga de Goiás: máxima 25.7°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 40.0%Itapaci: máxima 25.7°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Jaraguá: máxima 24.7°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 45.0%Jesúpolis: máxima 24.7°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 45.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 25.2°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 45.0%Nova América: máxima 25.9°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Nova Glória: máxima 25.7°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 40.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 25.2°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Petrolina de Goiás: máxima 25.3°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Pilar de Goiás: máxima 26.0°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Rialma: máxima 25.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Rianápolis: máxima 25.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Rubiataba: máxima 25.2°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Santa Isabel: máxima 25.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 25.6°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 25.3°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%São Francisco de Goiás: máxima 24.7°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 45.0%São Luiz do Norte: máxima 25.4°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%São Patrício: máxima 25.8°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Taquaral de Goiás: máxima 24.7°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Uruana: máxima 25.9°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Vila Propício: máxima 25.0°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.