A região Central terá tempo com temperaturas amenas a quentes na sexta-feira (24). As cidades mais quentes da região serão Guarinos, com máxima de 32.0°C, Pilar de Goiás, com 31.0°C, e São Luiz do Norte, atingindo 30.9°C. Já as menores temperaturas serão registradas em Anápolis, com mínima de 17.8°C, e Campo Limpo de Goiás, com 17.9°C.A umidade média na região será de 55.21%, com destaque para Uruana, que registrará umidade de até 70.0%. A probabilidade média de chuva é baixa, em torno de 6.21%. As cidades com maior probabilidade de chuva, de 10.0%, incluem Anápolis, Barro Alto e Campo Limpo de Goiás.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 27.9°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Barro Alto: máxima 30.1°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 28.1°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Carmo do Rio Verde: máxima 30.2°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Ceres: máxima 30.4°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Damolândia: máxima 28.6°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Goianésia: máxima 29.8°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Guarinos: máxima 32.0°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 51.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Hidrolina: máxima 30.3°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Ipiranga de Goiás: máxima 30.3°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Itapaci: máxima 30.8°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Jaraguá: máxima 30.3°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Jesúpolis: máxima 30.0°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 29.7°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Nova América: máxima 30.1°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Nova Glória: máxima 30.3°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 28.4°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Petrolina de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Pilar de Goiás: máxima 31.0°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 53.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Rialma: máxima 30.5°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Rianápolis: máxima 30.3°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Rubiataba: máxima 29.8°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Santa Isabel: máxima 30.1°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 30.0°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%São Francisco de Goiás: máxima 30.2°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%São Luiz do Norte: máxima 30.9°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 55.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%São Patrício: máxima 30.1°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Taquaral de Goiás: máxima 29.6°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Uruana: máxima 30.3°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Vila Propício: máxima 29.4°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.