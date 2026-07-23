A região Central terá uma sexta-feira (24) com predomínio de sol e pouca variação nas nuvens, mantendo o dia bastante firme nas cidades da região. Entre os locais mais quentes, os termômetros devem registrar máximas de 34,5°C em Guarinos, 33,9°C em Barro Alto e 33,7°C em Itapaci. Já para quem prefere temperaturas mais amenas, as menores mínimas ocorrem em Jesúpolis, com 16,4°C, e Anápolis, que registra 16,6°C.A umidade relativa do ar na região apresenta uma média de 43,48%, com as maiores taxas concentradas em Uruana, que registra 61,0%, seguida por Carmo do Rio Verde e Taquaral de Goiás, ambas com 60,0%. Quanto à possibilidade de chuva, a probabilidade média regional é de apenas 4,52%, sendo que a maior expectativa do dia fica restrita a 10,0% em cidades como Anápolis, Barro Alto e Campo Limpo de Goiás.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 30,0°C, mínima 16,6°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 16,6°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Barro Alto: máxima 33,9°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Campo Limpo de Goiás: máxima 30,2°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 17,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Carmo do Rio Verde: máxima 33,0°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Ceres: máxima 32,4°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Damolândia: máxima 30,6°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Goianésia: máxima 33,1°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Guarinos: máxima 34,5°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Hidrolina: máxima 32,5°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Ipiranga de Goiás: máxima 33,1°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Itapaci: máxima 33,7°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Jaraguá: máxima 32,4°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Jesúpolis: máxima 31,6°C, mínima 16,4°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 16,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Morro Agudo de Goiás: máxima 33,0°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Nova América: máxima 32,1°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Nova Glória: máxima 33,1°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Ouro Verde de Goiás: máxima 30,4°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Petrolina de Goiás: máxima 31,2°C, mínima 16,8°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 16,8°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Pilar de Goiás: máxima 32,8°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Rialma: máxima 33,4°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Rianápolis: máxima 33,3°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Rubiataba: máxima 32,8°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 18,9°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Santa Isabel: máxima 33,1°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 33,2°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Santa Rosa de Goiás: máxima 30,5°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 18,2°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%São Francisco de Goiás: máxima 31,8°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 17,1°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Luiz do Norte: máxima 33,7°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%São Patrício: máxima 33,1°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Taquaral de Goiás: máxima 31,9°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 16,7°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Uruana: máxima 33,3°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Vila Propício: máxima 32,2°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.