A região Central terá uma sexta-feira (25) com predomínio de sol e calor na maior parte do dia. O aquecimento será sentido de forma mais intensa em Guarinos, que deve alcançar máxima de 36,7°C, seguido por Rianápolis, com 36,2°C, e Itapaci, com 35,8°C. Em contrapartida, as temperaturas mais amenas no início do dia ocorrem em Anápolis e Campo Limpo de Goiás, que registram mínimas de 20,0°C e 20,4°C, respectivamente.A umidade relativa do ar na região apresenta média de 52,77%, tendo os maiores registros em Anápolis, com 69,0%, e Campo Limpo de Goiás, com 67,0%. Quanto à probabilidade de chuva, a média geral é de apenas 6,61%, indicando que a chance de precipitação é bastante reduzida, embora cidades como Barro Alto, Campo Limpo de Goiás e Goianésia tenham as maiores taxas do período, com 15,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 32,5°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Barro Alto: máxima 35,3°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Campo Limpo de Goiás: máxima 32,6°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Carmo do Rio Verde: máxima 35,3°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Ceres: máxima 34,8°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Damolândia: máxima 33,3°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Goianésia: máxima 35,2°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Guarinos: máxima 36,7°C, mínima 23,9°C | sensação térmica máx 37,9°C | sensação térmica mín 25,6°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Hidrolina: máxima 34,2°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Ipiranga de Goiás: máxima 35,3°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Itapaci: máxima 35,8°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Jaraguá: máxima 35,5°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Jesúpolis: máxima 34,8°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Morro Agudo de Goiás: máxima 34,5°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Nova América: máxima 33,9°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Nova Glória: máxima 35,3°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Ouro Verde de Goiás: máxima 32,9°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Petrolina de Goiás: máxima 34,1°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Pilar de Goiás: máxima 34,8°C, mínima 23,4°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Rialma: máxima 35,8°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 36,7°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Rianápolis: máxima 36,2°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Rubiataba: máxima 34,8°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Santa Isabel: máxima 35,3°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 34,7°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Santa Rosa de Goiás: máxima 33,3°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%São Francisco de Goiás: máxima 35,1°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%São Luiz do Norte: máxima 35,5°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%São Patrício: máxima 35,0°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Taquaral de Goiás: máxima 34,7°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Uruana: máxima 35,8°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 36,6°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Vila Propício: máxima 34,2°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.