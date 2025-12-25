A região Central para sexta-feira (26) terá um tempo marcado por temperaturas elevadas. As cidades mais quentes incluem Santa Rita do Novo Destino com 34.0°C, Ouro Verde de Goiás com 33.3°C e Vila Propício com 33.3°C. Já as cidades mais frias serão Campo Limpo de Goiás com 17.6°C e Anápolis com 18.9°C.A umidade do tempo na região Central se manterá elevada, com a média em 72.03%. Cidades como Damolândia, Nova América e Petrolina de Goiás podem apresentar umidade de até 89.0%. A probabilidade de chuva é baixa na maior parte da região, com a média em 16.21%, embora Nova América e Rubiataba registrem 50.0% de probabilidade de chuva durante o dia.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 31.2°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Barro Alto: máxima 32.9°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 29.7°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 22.9°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Carmo do Rio Verde: máxima 30.7°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Ceres: máxima 32.2°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Damolândia: máxima 31.6°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Goianésia: máxima 32.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Guarinos: máxima 31.3°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 23.5°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Hidrolina: máxima 31.9°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Ipiranga de Goiás: máxima 31.9°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Itapaci: máxima 31.3°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Jaraguá: máxima 32.9°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Jesúpolis: máxima 32.9°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 30.1°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Nova América: máxima 30.9°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 10.0%Nova Glória: máxima 31.9°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 33.3°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 19.4°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Petrolina de Goiás: máxima 31.6°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Pilar de Goiás: máxima 32.6°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Rialma: máxima 32.4°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Rianápolis: máxima 32.4°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Rubiataba: máxima 30.2°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 10.0%Santa Isabel: máxima 32.4°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 34.0°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 35.5°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 31.6°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%São Francisco de Goiás: máxima 32.9°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%São Luiz do Norte: máxima 31.9°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%São Patrício: máxima 30.7°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Taquaral de Goiás: máxima 31.3°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Uruana: máxima 32.1°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Vila Propício: máxima 33.3°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.