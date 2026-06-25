A região Central terá tempo marcado por suas temperaturas para a sexta-feira (26). A característica principal do tempo serão as temperaturas, com as cidades mais quentes sendo Guarinos com 31.4°C, São Luiz do Norte com 30.4°C e Itapaci com 30.3°C. As temperaturas mais frias serão registradas em Anápolis, com 16.1°C, e Carmo do Rio Verde, com 16.2°C.A umidade média na região será de 56.03%. Os maiores índices de umidade noturna são esperados em Anápolis e Carmo do Rio Verde, ambos com 70.0%, seguido por Barro Alto com 69.0%. A probabilidade média de chuva para a região é de 7.9%. As cidades com maior probabilidade de tempo chuvoso, com 10.0%, são Anápolis, Barro Alto e Campo Limpo de Goiás.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 25.3°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Barro Alto: máxima 30.1°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 26.1°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Carmo do Rio Verde: máxima 29.7°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 16.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Ceres: máxima 29.1°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Damolândia: máxima 27.0°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Goianésia: máxima 29.3°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Guarinos: máxima 31.4°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Hidrolina: máxima 29.0°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 53.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ipiranga de Goiás: máxima 29.9°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itapaci: máxima 30.3°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jaraguá: máxima 29.3°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Jesúpolis: máxima 28.8°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 29.5°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Nova América: máxima 29.1°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 55.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Glória: máxima 29.9°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 26.5°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Petrolina de Goiás: máxima 28.0°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Pilar de Goiás: máxima 29.5°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 53.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rialma: máxima 30.0°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 16.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Rianápolis: máxima 30.0°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Rubiataba: máxima 29.7°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Santa Isabel: máxima 29.6°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 29.4°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 27.4°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%São Francisco de Goiás: máxima 28.8°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%São Luiz do Norte: máxima 30.4°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%São Patrício: máxima 29.6°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Taquaral de Goiás: máxima 28.9°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Uruana: máxima 29.9°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Vila Propício: máxima 28.5°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.