A região Central, na sexta-feira (27), apresenta grande chance de chuva. As cidades com as maiores temperaturas previstas são Guarinos, com máxima de 29.6°C, Itapaci, com 29.4°C, e Ceres, com 29.2°C. Já as menores temperaturas são esperadas em Anápolis, com 17.7°C, e Campo Limpo de Goiás, com 17.8°C.A umidade média na região será de 78.19%, com picos de 90.0% registrados em Carmo do Rio Verde, São Patrício e Uruana. A probabilidade média de chuva é de 34.11%, com maiores chances de chuva em Jaraguá e Uruana, ambas com 70.0%, e Ceres com 65.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 26.8°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 0.0%Barro Alto: máxima 29.1°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 0.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 26.9°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Carmo do Rio Verde: máxima 28.8°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 55.0%Ceres: máxima 29.2°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 5.0%Damolândia: máxima 27.6°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 5.0%Goianésia: máxima 28.5°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 15.0%Guarinos: máxima 29.6°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 55.0%Hidrolina: máxima 28.4°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 5.0%Ipiranga de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Itapaci: máxima 29.4°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 0.0%Jaraguá: máxima 29.2°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 15.0%Jesúpolis: máxima 28.8°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 28.0°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Nova América: máxima 28.4°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Nova Glória: máxima 29.2°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 27.5°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Petrolina de Goiás: máxima 28.1°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 15.0%Pilar de Goiás: máxima 28.9°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Rialma: máxima 28.9°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 30.0%Rianápolis: máxima 29.2°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 30.0%Rubiataba: máxima 28.6°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 5.0%Santa Isabel: máxima 28.9°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 5.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 28.6°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 15.0%São Francisco de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 0.0%São Luiz do Norte: máxima 29.2°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 0.0%São Patrício: máxima 28.6°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 60.0%Taquaral de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 15.0%Uruana: máxima 28.8°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 70.0%Vila Propício: máxima 28.1°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.