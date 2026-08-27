A região Central terá um dia de tempo firme e sem expectativa de alterações significativas nesta sexta-feira (28). Os termômetros devem registrar marcas elevadas em municípios como Barro Alto e Guarinos, que chegam à máxima de 35,7°C, seguidos de perto por Rialma, com 35,3°C. Por outro lado, as temperaturas mínimas caem para 20,0°C em Anápolis e Carmo do Rio Verde, garantindo momentos mais amenos.A umidade relativa do ar na região apresenta uma média de 45,74%, sendo que os maiores índices esperados ocorrem em Carmo do Rio Verde e Uruana, atingindo 62,0%. Quanto à probabilidade de chuva, a média regional é de apenas 3,55%, o que demonstra chances muito baixas de precipitação. Apesar do cenário seco, localidades como Anápolis, Barro Alto e Campo Limpo de Goiás registram a maior possibilidade de chuva da região, embora ainda bastante tímida, com 10,0% de chance.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 31,9°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Barro Alto: máxima 35,7°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Campo Limpo de Goiás: máxima 32,2°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Carmo do Rio Verde: máxima 34,9°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Ceres: máxima 34,1°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Damolândia: máxima 32,7°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goianésia: máxima 34,9°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Guarinos: máxima 35,7°C, mínima 23,4°C | sensação térmica máx 36,4°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Hidrolina: máxima 33,7°C, mínima 24,5°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 25,6°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Ipiranga de Goiás: máxima 34,7°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Itapaci: máxima 35,2°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Jaraguá: máxima 34,6°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Jesúpolis: máxima 34,0°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Morro Agudo de Goiás: máxima 34,6°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Nova América: máxima 33,4°C, mínima 25,2°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 26,1°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Glória: máxima 34,7°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Ouro Verde de Goiás: máxima 32,4°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Petrolina de Goiás: máxima 33,5°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Pilar de Goiás: máxima 33,9°C, mínima 25,4°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 26,3°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Rialma: máxima 35,3°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Rianápolis: máxima 35,3°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Rubiataba: máxima 34,3°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Santa Isabel: máxima 34,9°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 34,8°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Santa Rosa de Goiás: máxima 32,8°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%São Francisco de Goiás: máxima 34,1°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%São Luiz do Norte: máxima 35,2°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%São Patrício: máxima 34,8°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Taquaral de Goiás: máxima 34,2°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Uruana: máxima 35,3°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Vila Propício: máxima 34,0°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.