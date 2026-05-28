A região Central terá um tempo estável para a sexta-feira (29), com temperaturas amenas a mornas em grande parte do dia. As cidades mais quentes deverão ser Guarinos, com máxima de 30.8°C, Barro Alto com 29.7°C, e São Luiz do Norte também com 29.7°C. Já as menores temperaturas serão registradas em Anápolis, atingindo 16.6°C, e Campo Limpo de Goiás, com 16.8°C.A umidade do tempo na região Central apresentará uma média de 66.02%, com cidades como Carmo do Rio Verde e Uruana alcançando 83.0%, e Barro Alto com 81.0%. A probabilidade de chuva é baixa, com média regional de 10.0%. As cidades com maiores probabilidades de chuva, ainda que baixas, incluem Anápolis, Barro Alto e Campo Limpo de Goiás, todas com 10.0% de chance.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 24.8°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Barro Alto: máxima 29.7°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 25.4°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Carmo do Rio Verde: máxima 28.7°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ceres: máxima 28.3°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Damolândia: máxima 26.0°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goianésia: máxima 28.6°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Guarinos: máxima 30.8°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Hidrolina: máxima 28.4°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ipiranga de Goiás: máxima 29.1°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itapaci: máxima 29.4°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jaraguá: máxima 28.2°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jesúpolis: máxima 27.4°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 28.4°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova América: máxima 28.3°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Glória: máxima 29.1°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 25.7°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Petrolina de Goiás: máxima 26.9°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Pilar de Goiás: máxima 28.9°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rialma: máxima 29.1°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rianápolis: máxima 29.1°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rubiataba: máxima 28.9°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Isabel: máxima 28.8°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 28.9°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 26.1°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Francisco de Goiás: máxima 27.7°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Luiz do Norte: máxima 29.7°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Patrício: máxima 28.7°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Taquaral de Goiás: máxima 27.5°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Uruana: máxima 28.8°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Vila Propício: máxima 27.9°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.