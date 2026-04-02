A região Central terá grande chance de chuva para a sexta-feira (3), com o tempo indicando alta probabilidade de precipitação em diversas localidades. As temperaturas máximas na região serão de 28.2°C em Guarinos, 27.8°C em Itapaci e São Luiz do Norte. Já as mínimas devem ficar em 18.8°C em Anápolis e 18.9°C em Campo Limpo de Goiás.A umidade média na região ficará em 84.16%, podendo alcançar 94.0% em cidades como Jesúpolis, São Francisco de Goiás e Taquaral de Goiás. A probabilidade de chuva na região Central tem média de 47.34%, mas em Campo Limpo de Goiás a chance é de 90.0%, em Ouro Verde de Goiás de 85.0% e em Anápolis de 80.0%, mostrando um tempo bastante úmido e chuvoso para o dia.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 25.6°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 50.0%Barro Alto: máxima 27.7°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 25.3°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 60.0%Carmo do Rio Verde: máxima 27.2°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Ceres: máxima 27.3°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Damolândia: máxima 26.0°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Goianésia: máxima 26.9°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Guarinos: máxima 28.2°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Hidrolina: máxima 26.9°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Ipiranga de Goiás: máxima 27.4°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Itapaci: máxima 27.8°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Jaraguá: máxima 27.7°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 45.0%Jesúpolis: máxima 26.8°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 60.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 26.6°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Nova América: máxima 27.0°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Nova Glória: máxima 27.4°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 25.7°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 50.0%Petrolina de Goiás: máxima 26.2°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 55.0%Pilar de Goiás: máxima 27.3°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Rialma: máxima 27.3°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Rianápolis: máxima 27.5°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Rubiataba: máxima 26.9°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Santa Isabel: máxima 27.2°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 26.9°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 26.4°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%São Francisco de Goiás: máxima 27.3°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%São Luiz do Norte: máxima 27.8°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%São Patrício: máxima 27.0°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 35.0%Taquaral de Goiás: máxima 26.9°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Uruana: máxima 27.4°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Vila Propício: máxima 26.8°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.