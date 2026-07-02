A região Central para a sexta-feira (3) terá tempo sem previsão de chuva. As temperaturas mais altas serão registradas em Guarinos (31.3°C), Rianápolis (30.3°C) e São Luiz do Norte (30.3°C). As cidades mais frias serão Barro Alto (13.1°C) e Carmo do Rio Verde (13.2°C).A umidade média na região Central será de 52.16%, com as maiores umidades em Barro Alto (72.0%), Uruana (71.0%) e Carmo do Rio Verde (70.0%). Não há previsão de chuva para nenhuma cidade da região, com probabilidade de 0.0% em todas elas.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 26.0°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Barro Alto: máxima 30.2°C, mínima 13.1°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 26.6°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Carmo do Rio Verde: máxima 29.7°C, mínima 13.2°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 13.2°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Ceres: máxima 29.2°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 15.7°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Damolândia: máxima 27.2°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 14.7°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Goianésia: máxima 29.4°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 14.7°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Guarinos: máxima 31.3°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Hidrolina: máxima 29.1°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 48.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Ipiranga de Goiás: máxima 29.7°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 14.6°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Itapaci: máxima 30.2°C, mínima 13.5°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 13.5°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Jaraguá: máxima 29.4°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 14.8°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Jesúpolis: máxima 28.6°C, mínima 13.4°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 29.4°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Nova América: máxima 28.7°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 47.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Nova Glória: máxima 29.7°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 14.6°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 26.9°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Petrolina de Goiás: máxima 28.1°C, mínima 13.8°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 13.8°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Pilar de Goiás: máxima 29.4°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 47.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Rialma: máxima 30.1°C, mínima 13.4°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 13.4°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Rianápolis: máxima 30.3°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 15.6°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 55.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Rubiataba: máxima 29.5°C, mínima 15.3°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 15.3°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Isabel: máxima 29.7°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 54.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 29.5°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 27.3°C, mínima 15.3°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 15.3°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%São Francisco de Goiás: máxima 28.7°C, mínima 13.8°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 13.8°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%São Luiz do Norte: máxima 30.3°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%São Patrício: máxima 29.6°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Taquaral de Goiás: máxima 28.8°C, mínima 13.7°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 13.7°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Uruana: máxima 30.0°C, mínima 13.5°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 13.5°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Vila Propício: máxima 28.5°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.