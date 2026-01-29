A região Central terá grande chance de chuva na sexta-feira (30). As temperaturas máximas mais elevadas serão em Santa Rita do Novo Destino, com 30.9°C, Ipiranga de Goiás, com 30.8°C, e Nova América, também com 30.8°C. As mínimas mais baixas serão registradas em Campo Limpo de Goiás, com 17.9°C, e Anápolis, com 19.5°C.A umidade média na região será de 80.34%, com Anápolis, Campo Limpo de Goiás e Ouro Verde de Goiás registrando os maiores índices de 92.0%. A probabilidade média de chuva é de 33.79%, com as maiores chances em Barro Alto, Guarinos e Hidrolina, que podem atingir 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 26.5°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Barro Alto: máxima 30.5°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 24.9°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 22.7°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Carmo do Rio Verde: máxima 30.2°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Ceres: máxima 30.3°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Damolândia: máxima 28.1°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Goianésia: máxima 29.6°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Guarinos: máxima 29.4°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 23.5°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Hidrolina: máxima 30.1°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Ipiranga de Goiás: máxima 30.8°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 25.0%Itapaci: máxima 30.5°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 50.0%Jaraguá: máxima 29.1°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Jesúpolis: máxima 29.1°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 29.4°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Nova América: máxima 30.8°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 40.0%Nova Glória: máxima 30.8°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 25.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 27.8°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Petrolina de Goiás: máxima 28.1°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Pilar de Goiás: máxima 30.7°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Rialma: máxima 30.3°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Rianápolis: máxima 30.3°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Rubiataba: máxima 30.1°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 40.0%Santa Isabel: máxima 30.3°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 30.9°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 70.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 28.1°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%São Francisco de Goiás: máxima 29.1°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%São Luiz do Norte: máxima 30.1°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%São Patrício: máxima 30.2°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Taquaral de Goiás: máxima 28.7°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Uruana: máxima 30.3°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Vila Propício: máxima 30.2°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 70.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.