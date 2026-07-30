A região Central terá uma sexta-feira (31) ensolarada e sem expectativa de chuva na maioria das localidades, destacando-se por marcas elevadas de temperatura em diversos municípios. A máxima deve atingir 35,1°C em Guarinos, seguida por São Luiz do Norte com 34,0°C e Itapaci com 33,9°C. Por outro lado, o amanhecer será mais ameno em Anápolis, que apresentará a mínima de 16,6°C, e em Campo Limpo de Goiás, onde os termômetros devem registrar 17,2°C.O índice médio de umidade relativa do ar na região deve ficar em 33,89%, alcançando os patamares mais elevados em Anápolis, com 45,0%, além de Campo Limpo de Goiás e Carmo do Rio Verde, ambas com 43,0%. A chance média de chuva para a área central é baixa, estimada em 0,4%, sendo que a maior probabilidade de precipitação ocorre em Jaraguá, com 10,0%, enquanto Nova América e Petrolina de Goiás registram apenas 5,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 29,2°C, mínima 16,6°C | sensação térmica máx 29,2°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Barro Alto: máxima 33,5°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campo Limpo de Goiás: máxima 29,9°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Carmo do Rio Verde: máxima 33,5°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ceres: máxima 32,9°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Damolândia: máxima 31,0°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goianésia: máxima 33,0°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 23,8°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 35,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Guarinos: máxima 35,1°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 34,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Hidrolina: máxima 32,8°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 23,8°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 32,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ipiranga de Goiás: máxima 33,5°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itapaci: máxima 33,9°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jaraguá: máxima 32,9°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Jesúpolis: máxima 32,3°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Morro Agudo de Goiás: máxima 33,6°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 23,9°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 34,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova América: máxima 32,7°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 23,8°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 31,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Nova Glória: máxima 33,5°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ouro Verde de Goiás: máxima 30,4°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Petrolina de Goiás: máxima 31,8°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Pilar de Goiás: máxima 33,2°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 23,9°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 31,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Rialma: máxima 33,8°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Rianápolis: máxima 33,8°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 36,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Rubiataba: máxima 33,3°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Isabel: máxima 33,2°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 23,9°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 34,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 33,0°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 23,9°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 35,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Rosa de Goiás: máxima 31,2°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Francisco de Goiás: máxima 32,4°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Luiz do Norte: máxima 34,0°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Patrício: máxima 33,5°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Taquaral de Goiás: máxima 32,6°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Uruana: máxima 33,7°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Vila Propício: máxima 32,0°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.