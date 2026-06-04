A região Central para sexta-feira (5) terá um tempo com temperaturas amenas, não se enquadrando nas características de grande chance de chuva, altas temperaturas ou baixa umidade. As temperaturas máximas na região ficarão em torno de 27.97°C. Guarinos será a cidade mais quente, alcançando 30.6°C, seguida por Rianápolis com 29.3°C e São Luiz do Norte com 29.2°C. Anápolis será a cidade mais fria, registrando 12.6°C, e Barro Alto, com 12.7°C.A umidade média na região será de 55.71%. As cidades com maior umidade serão Carmo do Rio Verde, com 75.0%, Barro Alto com 73.0% e Uruana também com 73.0%. A probabilidade média de chuva é baixa, ficando em 7.34%, com Anápolis, Barro Alto e Campo Limpo de Goiás apresentando as maiores probabilidades, todas com 10.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 24.1°C, mínima 12.6°C | sensação térmica máx 24.9°C | sensação térmica mín 11.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Barro Alto: máxima 29.0°C, mínima 12.7°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 24.9°C, mínima 12.8°C | sensação térmica máx 25.2°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Carmo do Rio Verde: máxima 28.8°C, mínima 13.2°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Ceres: máxima 28.3°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 14.5°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Damolândia: máxima 25.7°C, mínima 13.3°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Goianésia: máxima 28.3°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Guarinos: máxima 30.6°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 55.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Hidrolina: máxima 28.1°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 53.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Ipiranga de Goiás: máxima 28.9°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Itapaci: máxima 29.1°C, mínima 13.8°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 13.8°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Jaraguá: máxima 28.2°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jesúpolis: máxima 27.4°C, mínima 13.2°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 28.7°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Nova América: máxima 28.1°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 53.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Nova Glória: máxima 28.9°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 25.3°C, mínima 13.1°C | sensação térmica máx 25.5°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Petrolina de Goiás: máxima 26.8°C, mínima 13.2°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Pilar de Goiás: máxima 28.6°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 52.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Rialma: máxima 29.1°C, mínima 13.3°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Rianápolis: máxima 29.3°C, mínima 15.0°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Rubiataba: máxima 28.8°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Santa Isabel: máxima 28.6°C, mínima 15.4°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 28.3°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 26.0°C, mínima 14.0°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Francisco de Goiás: máxima 27.5°C, mínima 13.3°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%São Luiz do Norte: máxima 29.2°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 15.6°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%São Patrício: máxima 28.8°C, mínima 15.0°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Taquaral de Goiás: máxima 27.6°C, mínima 13.7°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Uruana: máxima 29.0°C, mínima 13.7°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 13.7°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Vila Propício: máxima 27.2°C, mínima 14.0°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.