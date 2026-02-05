A região Central terá grande chance de chuva na sexta-feira (6). O tempo mais quente será registrado em Pilar de Goiás, com 27.8°C, seguido por Santa Rita do Novo Destino, com 27.6°C, e Uruana, com 27.5°C. As temperaturas mais amenas serão observadas em Campo Limpo de Goiás, com 17.3°C, e Anápolis, com 18.8°C.A umidade média na região será de 86.77%, com cidades como Campo Limpo de Goiás, Damolândia e Petrolina de Goiás podendo atingir 95.0% de umidade noturna. A probabilidade de chuva na região Central é de 52.58% em média, sendo que Carmo do Rio Verde, Damolândia e Ipiranga de Goiás apresentam os maiores índices, com 85.0% de probabilidade de chuva durante o dia. Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 25.4°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Barro Alto: máxima 27.4°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 23.9°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Carmo do Rio Verde: máxima 26.8°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 10.0%Ceres: máxima 26.6°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Damolândia: máxima 26.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 10.0%Goianésia: máxima 26.4°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Guarinos: máxima 26.5°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 23.7°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Hidrolina: máxima 27.1°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Ipiranga de Goiás: máxima 26.8°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 35.0%Itapaci: máxima 26.6°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Jaraguá: máxima 26.8°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Jesúpolis: máxima 26.8°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 27.3°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Nova América: máxima 27.3°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Nova Glória: máxima 26.8°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 35.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 27.0°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Petrolina de Goiás: máxima 26.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 10.0%Pilar de Goiás: máxima 27.8°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Rialma: máxima 26.7°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Rianápolis: máxima 26.7°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Rubiataba: máxima 26.6°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Santa Isabel: máxima 26.7°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 27.6°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 26.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 10.0%São Francisco de Goiás: máxima 26.8°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%São Luiz do Norte: máxima 27.1°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%São Patrício: máxima 26.8°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 10.0%Taquaral de Goiás: máxima 27.0°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 45.0%Uruana: máxima 27.5°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 10.0%Vila Propício: máxima 26.9°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.