A região Central, na sexta-feira (6), terá grande chance de chuva, marcando o tempo da região. As cidades mais quentes serão Rianápolis com 27.1°C, Ceres com 26.8°C e Itapaci com 26.8°C. Já as menores temperaturas serão observadas em Campo Limpo de Goiás com 19.1°C e Anápolis com 19.2°C.A umidade média na região alcançará 89.23%, com Anápolis, Damolândia e Itapaci registrando umidade de até 97.0%. A probabilidade média de chuva para a região é de 60.24%, sendo Anápolis, Carmo do Rio Verde e São Patrício os locais com as maiores probabilidades, atingindo 95.0% de chance de tempo chuvoso.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 26.7°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 65.0%Barro Alto: máxima 26.0°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 55.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 25.9°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 55.0%Carmo do Rio Verde: máxima 26.6°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 35.0%Ceres: máxima 26.8°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Damolândia: máxima 25.9°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Goianésia: máxima 26.0°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 50.0%Guarinos: máxima 26.3°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 35.0%Hidrolina: máxima 25.4°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 25.0%Ipiranga de Goiás: máxima 26.6°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 20.0%Itapaci: máxima 26.8°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 20.0%Jaraguá: máxima 26.8°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Jesúpolis: máxima 26.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 50.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 25.6°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 55.0%Nova América: máxima 26.1°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Nova Glória: máxima 26.6°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 20.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 26.0°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 55.0%Petrolina de Goiás: máxima 26.2°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 60.0%Pilar de Goiás: máxima 25.7°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Rialma: máxima 26.8°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Rianápolis: máxima 27.1°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 55.0%Rubiataba: máxima 26.4°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 25.0%Santa Isabel: máxima 26.4°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 25.6°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 26.1°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 55.0%São Francisco de Goiás: máxima 26.5°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%São Luiz do Norte: máxima 26.1°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%São Patrício: máxima 26.2°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 25.0%Taquaral de Goiás: máxima 26.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 55.0%Uruana: máxima 26.8°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 60.0%Vila Propício: máxima 25.4°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 40.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.