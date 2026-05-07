A região Central para sexta-feira (8) terá um tempo estável e predominantemente quente. As cidades mais quentes incluem Guarinos, com máxima de 31.8°C, Barro Alto, com 31.5°C, e São Luiz do Norte, com 31.1°C. Já as cidades mais frias serão Campo Limpo de Goiás e Jesúpolis, ambas registrando mínimas de 17.4°C.A umidade média na região Central será de 67.55%, com cidades como Barro Alto, Carmo do Rio Verde e Uruana apresentando as maiores umidades, atingindo 85.0%. A probabilidade de chuva é baixa, com a média regional em 3.87%. Pilar de Goiás tem a maior probabilidade de chuva, com 25.0% no dia, seguida por Hidrolina e Itapaci, ambas com 15.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 28.1°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Barro Alto: máxima 31.5°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 28.4°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Carmo do Rio Verde: máxima 30.2°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Ceres: máxima 29.7°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Damolândia: máxima 28.5°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Goianésia: máxima 30.9°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Guarinos: máxima 31.8°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Hidrolina: máxima 29.6°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Ipiranga de Goiás: máxima 30.3°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Itapaci: máxima 30.8°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Jaraguá: máxima 30.4°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Jesúpolis: máxima 29.7°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 29.7°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Nova América: máxima 29.1°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Nova Glória: máxima 30.3°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 28.4°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Petrolina de Goiás: máxima 29.3°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Pilar de Goiás: máxima 30.0°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Rialma: máxima 30.7°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Rianápolis: máxima 30.9°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Rubiataba: máxima 29.9°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Santa Isabel: máxima 30.6°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 30.8°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%São Francisco de Goiás: máxima 30.0°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%São Luiz do Norte: máxima 31.1°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%São Patrício: máxima 30.0°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Taquaral de Goiás: máxima 29.6°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Uruana: máxima 30.4°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Vila Propício: máxima 30.1°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.