A região Central terá tempo com temperaturas amenas a quentes na sexta-feira (9). As cidades mais quentes serão Nova América, com máxima de 30.5°C, Uruana, com 30.4°C, e Carmo do Rio Verde, com 30.2°C. Já as cidades mais frias serão Campo Limpo de Goiás, com mínima de 16.9°C, e Anápolis, com 18.3°C.A umidade média na região será de 73.24%, com cidades como Damolândia, Petrolina de Goiás e Santa Rosa de Goiás registrando os maiores índices, de 87.0%. A probabilidade média de chuva fica em 28.63%, sendo Guarinos, Hidrolina e Ipiranga de Goiás as cidades com maiores chances, de 45.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 26.6°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Barro Alto: máxima 29.0°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 24.9°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Carmo do Rio Verde: máxima 30.2°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Ceres: máxima 29.7°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Damolândia: máxima 27.9°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Goianésia: máxima 28.8°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Guarinos: máxima 28.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 23.5°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Hidrolina: máxima 29.3°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Ipiranga de Goiás: máxima 29.8°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Itapaci: máxima 29.7°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Jaraguá: máxima 29.7°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Jesúpolis: máxima 29.7°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 29.9°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Nova América: máxima 30.5°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Nova Glória: máxima 29.8°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 29.0°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Petrolina de Goiás: máxima 27.9°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Pilar de Goiás: máxima 30.0°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Rialma: máxima 29.6°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Rianápolis: máxima 29.6°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Rubiataba: máxima 29.8°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Santa Isabel: máxima 29.6°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 29.7°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 27.9°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%São Francisco de Goiás: máxima 29.7°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%São Luiz do Norte: máxima 29.3°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%São Patrício: máxima 30.2°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Taquaral de Goiás: máxima 29.0°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Uruana: máxima 30.4°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Vila Propício: máxima 29.1°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.