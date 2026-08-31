A região Central deve registrar forte calor nesta terça-feira (1), com tardes bastante aquecidas em diversos municípios. Entre as localidades que devem apresentar os termômetros mais elevados estão Guarinos, que pode atingir máxima de 37,4°C, Itapaci, com 37,0°C, e São Luiz do Norte, com 36,8°C. Por outro lado, o tempo promete ser mais ameno em alguns pontos nos momentos de menor temperatura, a exemplo de Anápolis, onde a mínima prevista é de 18,8°C, e de Campo Limpo de Goiás, com marcas na casa dos 19,0°C.Em relação à umidade relativa do ar, o índice médio regional ficará em torno de 47,34%, sendo que as taxas mais elevadas devem ocorrer em Anápolis, alcançando 75,0%, e em Damolândia e Ouro Verde de Goiás, com 74,0%. Quanto às chances de chuva, a probabilidade média na região é de apenas 6,45%, embora cidades como Damolândia e São Francisco de Goiás apresentem os maiores índices de possibilidade para o período, registrando 30,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 32,8°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 25,0%Barro Alto: máxima 36,5°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Campo Limpo de Goiás: máxima 32,8°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 20,0%Carmo do Rio Verde: máxima 35,6°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Ceres: máxima 35,4°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Damolândia: máxima 33,4°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 30,0%Goianésia: máxima 36,0°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Guarinos: máxima 37,4°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 37,4°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Hidrolina: máxima 35,1°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Ipiranga de Goiás: máxima 36,2°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Itapaci: máxima 37,0°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 37,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Jaraguá: máxima 35,7°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 20,0%Jesúpolis: máxima 34,9°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 25,0%Morro Agudo de Goiás: máxima 34,5°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 15,0%Nova América: máxima 34,4°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Nova Glória: máxima 36,2°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Ouro Verde de Goiás: máxima 33,0°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 25,0%Petrolina de Goiás: máxima 34,2°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 20,0%Pilar de Goiás: máxima 35,5°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Rialma: máxima 36,2°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Rianápolis: máxima 36,3°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Rubiataba: máxima 35,4°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Santa Isabel: máxima 36,0°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 35,5°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Santa Rosa de Goiás: máxima 33,3°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 20,0%São Francisco de Goiás: máxima 35,5°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 30,0%São Luiz do Norte: máxima 36,8°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%São Patrício: máxima 35,2°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 15,0%Taquaral de Goiás: máxima 34,3°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 15,0%Uruana: máxima 35,9°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Vila Propício: máxima 35,1°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.