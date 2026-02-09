A região Central terá um tempo de grande chance de chuva para terça-feira (10). As temperaturas máximas mais elevadas serão registradas em São Luiz do Norte com 26.4°C, Barro Alto com 26.3°C e Guarinos com 26.3°C. Já as menores temperaturas mínimas serão observadas em Anápolis, atingindo 18.2°C, e Campo Limpo de Goiás, com 18.3°C.A umidade média na região será de 90.32%, com cidades como Damolândia e Petrolina de Goiás apresentando até 98.0% de umidade. A probabilidade média de chuva para a região é de 47.02%, mas algumas localidades como Petrolina de Goiás e Uruana se destacam com 95.0% de chance de tempo chuvoso, seguidas por Guarinos, com 90.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 24.1°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 25.0%Barro Alto: máxima 26.3°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 25.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 23.9°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 25.0%Carmo do Rio Verde: máxima 25.2°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Ceres: máxima 25.4°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Damolândia: máxima 24.2°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 98.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Goianésia: máxima 25.4°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Guarinos: máxima 26.3°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 25.0%Hidrolina: máxima 25.8°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Ipiranga de Goiás: máxima 25.6°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Itapaci: máxima 26.2°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Jaraguá: máxima 25.3°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Jesúpolis: máxima 24.9°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 25.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 23.9°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Nova América: máxima 25.0°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Nova Glória: máxima 25.6°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 24.0°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Petrolina de Goiás: máxima 24.5°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 98.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 25.0%Pilar de Goiás: máxima 25.9°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Rialma: máxima 25.5°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Rianápolis: máxima 26.0°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Rubiataba: máxima 25.2°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Santa Isabel: máxima 25.8°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 25.8°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 24.5°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%São Francisco de Goiás: máxima 25.1°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 25.0%São Luiz do Norte: máxima 26.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%São Patrício: máxima 24.8°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 25.0%Taquaral de Goiás: máxima 24.8°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 45.0%Uruana: máxima 25.3°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 35.0%Vila Propício: máxima 24.9°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.