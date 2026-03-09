A região Central terá um tempo marcado por grande chance de chuva amanhã, terça-feira (10). As temperaturas máximas na região apontam para Guarinos como a cidade mais quente, com 30.7°C, seguida por Itapaci, com 30.6°C, e Barro Alto, com 30.4°C. As mínimas registrarão o tempo mais ameno em Anápolis, com 18.8°C, e Campo Limpo de Goiás, com 18.9°C.A umidade média na região Central será de 81.44%, com destaque para Damolândia e Petrolina de Goiás, que podem atingir 93.0%. A probabilidade média de chuva fica em 38.63%, mas cidades como Anápolis, Guarinos e Hidrolina registram probabilidades de até 65.0% de chuva ao longo do tempo.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 28.0°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Barro Alto: máxima 30.4°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 28.1°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Carmo do Rio Verde: máxima 29.8°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Ceres: máxima 30.0°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Damolândia: máxima 28.6°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 25.0%Goianésia: máxima 29.8°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Guarinos: máxima 30.7°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Hidrolina: máxima 29.8°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Ipiranga de Goiás: máxima 29.9°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Itapaci: máxima 30.6°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Jaraguá: máxima 30.0°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 45.0%Jesúpolis: máxima 29.2°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 50.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 29.1°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 10.0%Nova América: máxima 29.6°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Nova Glória: máxima 29.9°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 28.7°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Petrolina de Goiás: máxima 29.0°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Pilar de Goiás: máxima 30.1°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Rialma: máxima 30.0°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Rianápolis: máxima 30.2°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 40.0%Rubiataba: máxima 29.6°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Santa Isabel: máxima 30.0°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 15.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 30.0°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 29.1°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%São Francisco de Goiás: máxima 29.7°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 60.0%São Luiz do Norte: máxima 30.4°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 10.0%São Patrício: máxima 29.7°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Taquaral de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Uruana: máxima 29.7°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Vila Propício: máxima 29.2°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.