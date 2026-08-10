A região Central terá um dia de sol firme e sem expectativa de chuva nesta terça-feira (11), apresentando forte calor na maior parte dos municípios. Os termômetros devem registrar as marcas mais elevadas em Guarinos, que chega a 36,8°C, seguida por Itapaci, com máxima de 35,7°C, e São Luiz do Norte, com 35,6°C. Em contrapartida, as temperaturas mais amenas no início do dia ocorrem em Anápolis e Barro Alto, com mínimas de 18,9°C e 19,1°C, respectivamente.A umidade relativa do ar na região deve atingir uma média de 33,5%, com os índices mais elevados concentrados em Barro Alto, que registra 47,0%, e Anápolis, com 46,0%. Quanto à probabilidade de chuva, o índice médio regional é de apenas 2,5%, indicando baixa possibilidade de precipitações. No entanto, municípios como Jaraguá, Jesúpolis e Nova América apresentam as maiores chances da área, estimadas em 10,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 31,4°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Barro Alto: máxima 35,1°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campo Limpo de Goiás: máxima 32,1°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Carmo do Rio Verde: máxima 35,2°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Ceres: máxima 34,6°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Damolândia: máxima 33,0°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Goianésia: máxima 34,6°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Guarinos: máxima 36,8°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 24,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Hidrolina: máxima 34,5°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 34,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ipiranga de Goiás: máxima 35,3°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itapaci: máxima 35,7°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jaraguá: máxima 34,8°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Jesúpolis: máxima 34,2°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Morro Agudo de Goiás: máxima 35,4°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova América: máxima 34,5°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 33,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Nova Glória: máxima 35,3°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ouro Verde de Goiás: máxima 32,5°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Petrolina de Goiás: máxima 33,7°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Pilar de Goiás: máxima 34,9°C, mínima 23,4°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 34,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Rialma: máxima 35,5°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Rianápolis: máxima 35,5°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Rubiataba: máxima 35,1°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Santa Isabel: máxima 34,8°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 34,5°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Rosa de Goiás: máxima 33,2°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%São Francisco de Goiás: máxima 34,2°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%São Luiz do Norte: máxima 35,6°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%São Patrício: máxima 35,4°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Taquaral de Goiás: máxima 34,4°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Uruana: máxima 35,3°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Vila Propício: máxima 33,5°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.