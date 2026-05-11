A região Central terá um tempo com temperaturas predominantemente elevadas para a terça-feira (12). As cidades mais quentes incluem Guarinos, com máxima de 32.8°C, Barro Alto, com 32.1°C, e São Luiz do Norte, com 31.9°C. Já as mínimas mais baixas serão registradas em Anápolis, com 14.6°C, e Damolândia, com 14.7°C.A umidade do tempo na região Central terá uma média de 63.89%. Cidades como Carmo do Rio Verde e Uruana se destacam com umidade noturna de 80.0%. A probabilidade de chuva é baixa na maioria das localidades, com média de 12.1% na região. Ouro Verde de Goiás apresenta a maior probabilidade de chuva diurna, com 35.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 27.6°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Barro Alto: máxima 32.1°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 28.0°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Carmo do Rio Verde: máxima 30.9°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ceres: máxima 30.3°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Damolândia: máxima 28.1°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Goianésia: máxima 31.4°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Guarinos: máxima 32.8°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Hidrolina: máxima 30.6°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ipiranga de Goiás: máxima 31.0°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itapaci: máxima 31.6°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jaraguá: máxima 30.7°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Jesúpolis: máxima 29.8°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 30.6°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Nova América: máxima 30.0°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Glória: máxima 31.0°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 28.0°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Petrolina de Goiás: máxima 29.1°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Pilar de Goiás: máxima 31.0°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rialma: máxima 31.3°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rianápolis: máxima 31.2°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rubiataba: máxima 30.7°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Isabel: máxima 31.2°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 31.6°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 28.2°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%São Francisco de Goiás: máxima 30.3°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 16.4°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%São Luiz do Norte: máxima 31.9°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Patrício: máxima 30.8°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Taquaral de Goiás: máxima 29.8°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Uruana: máxima 31.3°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Vila Propício: máxima 30.6°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.