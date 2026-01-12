A região Central apresenta grande chance de chuva para o tempo desta terça-feira (13). As temperaturas mais elevadas serão registradas em Pilar de Goiás, com máxima de 31.1°C, Santa Rita do Novo Destino, com 31.0°C, e Barro Alto, com 30.6°C. Já as cidades com as temperaturas mínimas mais baixas são Campo Limpo de Goiás, com 17.1°C, e Anápolis, com 18.5°C.A umidade média na região será de 77.19%, com Damolândia, Petrolina de Goiás e Santa Rosa de Goiás atingindo picos de 93.0%. A probabilidade média de chuva é de 41.21%, mas cidades como Anápolis, Barro Alto e Campo Limpo de Goiás têm previsão de 75.0% de probabilidade de chuva durante o dia.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 26.7°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Barro Alto: máxima 30.6°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 25.2°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Carmo do Rio Verde: máxima 29.9°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Ceres: máxima 30.3°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Damolândia: máxima 28.7°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Goianésia: máxima 30.1°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Guarinos: máxima 29.8°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 23.4°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Hidrolina: máxima 30.4°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Ipiranga de Goiás: máxima 30.6°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Itapaci: máxima 30.1°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Jaraguá: máxima 29.7°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Jesúpolis: máxima 29.7°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Nova América: máxima 30.4°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Nova Glória: máxima 30.6°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 29.0°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Petrolina de Goiás: máxima 28.7°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Pilar de Goiás: máxima 31.1°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Rialma: máxima 30.3°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Rianápolis: máxima 30.3°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Rubiataba: máxima 29.7°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Santa Isabel: máxima 30.3°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 31.0°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 28.7°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%São Francisco de Goiás: máxima 29.7°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%São Luiz do Norte: máxima 30.4°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%São Patrício: máxima 29.9°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Taquaral de Goiás: máxima 28.4°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Uruana: máxima 30.1°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Vila Propício: máxima 30.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.