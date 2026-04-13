A região Central terá **tempo** marcado por temperaturas amenas a quentes na terça-feira (14). Guarinos será a cidade mais quente, registrando 30.8°C, seguida por Itapaci com 30.0°C e Carmo do Rio Verde com 29.8°C. Anápolis apresentará o **tempo** mais ameno, com mínima de 18.0°C, e Campo Limpo de Goiás com 18.2°C.A umidade média na região Central será de 65.65%. As cidades de Barro Alto e Goianésia terão os maiores índices de umidade noturna, com 79.0%. As probabilidades de chuva são baixas para a maioria da região, com Barro Alto apresentando a maior probabilidade diurna de 35.0%, e Jaraguá e São Francisco de Goiás com 30.0% de chance de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 27.0°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Barro Alto: máxima 29.3°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 27.3°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Carmo do Rio Verde: máxima 29.8°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Ceres: máxima 29.8°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Damolândia: máxima 28.2°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Goianésia: máxima 28.8°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Guarinos: máxima 30.8°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Hidrolina: máxima 28.9°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Ipiranga de Goiás: máxima 29.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Itapaci: máxima 30.0°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Jaraguá: máxima 29.7°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 10.0%Jesúpolis: máxima 29.2°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 29.0°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Nova América: máxima 29.4°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Nova Glória: máxima 29.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 27.9°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Petrolina de Goiás: máxima 28.7°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Pilar de Goiás: máxima 29.6°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Rialma: máxima 29.8°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Rianápolis: máxima 29.7°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Rubiataba: máxima 29.3°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Santa Isabel: máxima 29.2°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 29.0°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 28.8°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%São Francisco de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 10.0%São Luiz do Norte: máxima 29.8°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%São Patrício: máxima 29.6°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Taquaral de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Uruana: máxima 29.8°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Vila Propício: máxima 28.4°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.