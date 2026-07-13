A região Central registra predomínio de sol e pouca variação de nuvens nesta terça-feira (14), apresentando uma média para as temperaturas mínimas de 16,87°C. Os termômetros alcançam os patamares mais elevados em Guarinos, com máxima de 33,6°C, seguida por Barro Alto, com 32,7°C, e São Luiz do Norte, que atinge 32,3°C. No outro extremo, as menores temperaturas do dia ocorrem em Anápolis, com mínima de 13,9°C, e em Campo Limpo de Goiás, onde os termômetros marcam 14,4°C.A umidade relativa do ar na região fica em média na casa de 47,82%, com o índice mais elevado de 61,0% registrado no município de Barro Alto, seguido de perto por Carmo do Rio Verde e Itapaci, ambos com 60,0%. Quanto às chuvas, a probabilidade média regional é muito baixa, registrando apenas 3,15%. Apesar disso, as maiores chances de ocorrência de chuva, ainda que tímidas de 15,0%, se concentram em Ceres, Santa Isabel e Santa Rita do Novo Destino.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 27,5°C, mínima 13,9°C | sensação térmica máx 27,5°C | sensação térmica mín 13,9°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Barro Alto: máxima 32,7°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 16,7°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campo Limpo de Goiás: máxima 28,1°C, mínima 14,4°C | sensação térmica máx 28,1°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Carmo do Rio Verde: máxima 31,8°C, mínima 16,1°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Ceres: máxima 30,7°C, mínima 16,8°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 16,8°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Damolândia: máxima 28,4°C, mínima 14,5°C | sensação térmica máx 28,4°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Goianésia: máxima 31,7°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Guarinos: máxima 33,6°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Hidrolina: máxima 31,3°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ipiranga de Goiás: máxima 31,6°C, mínima 16,8°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 16,8°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Itapaci: máxima 32,0°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jaraguá: máxima 30,6°C, mínima 15,9°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 15,9°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Jesúpolis: máxima 30,1°C, mínima 15,1°C | sensação térmica máx 30,1°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Morro Agudo de Goiás: máxima 31,2°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova América: máxima 30,9°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Glória: máxima 31,6°C, mínima 16,8°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 16,8°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Ouro Verde de Goiás: máxima 28,3°C, mínima 14,6°C | sensação térmica máx 28,3°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Petrolina de Goiás: máxima 29,4°C, mínima 15,1°C | sensação térmica máx 29,4°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Pilar de Goiás: máxima 31,7°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Rialma: máxima 31,7°C, mínima 15,3°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Rianápolis: máxima 31,2°C, mínima 15,8°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 15,8°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Rubiataba: máxima 31,5°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Isabel: máxima 31,4°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 32,0°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Santa Rosa de Goiás: máxima 28,5°C, mínima 15,4°C | sensação térmica máx 28,5°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%São Francisco de Goiás: máxima 30,2°C, mínima 15,4°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%São Luiz do Norte: máxima 32,3°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Patrício: máxima 31,5°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Taquaral de Goiás: máxima 30,0°C, mínima 14,9°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 14,9°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Uruana: máxima 32,1°C, mínima 16,4°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 16,4°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Vila Propício: máxima 31,2°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.