A região Central enfrentará um dia de calor intenso nesta terça-feira (15), com marcas térmicas bastante elevadas em diversos municípios. A tarde promete ser especialmente abafada em Guarinos, que deve registrar máxima de 37,2°C, acompanhada por Itapaci e São Luiz do Norte, ambas com previsão de atingir 36,4°C. No extremo oposto, as temperaturas mais amenas do início do dia devem se concentrar em Anápolis, com mínima de 18,1°C, e em Campo Limpo de Goiás, onde os termômetros podem registrar até 18,8°C.Com relação à umidade relativa do ar na região, a média prevista para o dia é de 51,42%, enquanto a probabilidade média de chuva se mantém baixa, em torno de 4,92%. Os maiores índices de umidade devem ser registrados em Anápolis, atingindo 73,0%, e em Campo Limpo de Goiás, com 71,0%. Além disso, essas mesmas localidades, ao lado de Barro Alto, apresentam a maior possibilidade de precipitação da área, embora com uma taxa modesta de 15,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 31,2°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Barro Alto: máxima 36,1°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 15,0%Campo Limpo de Goiás: máxima 31,6°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Carmo do Rio Verde: máxima 35,5°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Ceres: máxima 35,0°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Damolândia: máxima 32,3°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Goianésia: máxima 35,2°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 15,0%Guarinos: máxima 37,2°C, mínima 24,7°C | sensação térmica máx 37,7°C | sensação térmica mín 26,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Hidrolina: máxima 35,2°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Ipiranga de Goiás: máxima 35,7°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Itapaci: máxima 36,4°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Jaraguá: máxima 35,0°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Jesúpolis: máxima 34,0°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Morro Agudo de Goiás: máxima 34,9°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Nova América: máxima 34,6°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Nova Glória: máxima 35,7°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Ouro Verde de Goiás: máxima 32,0°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Petrolina de Goiás: máxima 33,2°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Pilar de Goiás: máxima 35,5°C, mínima 23,8°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Rialma: máxima 35,8°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Rianápolis: máxima 35,7°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Rubiataba: máxima 35,3°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Santa Isabel: máxima 35,4°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 35,0°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Santa Rosa de Goiás: máxima 32,5°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%São Francisco de Goiás: máxima 34,5°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%São Luiz do Norte: máxima 36,4°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%São Patrício: máxima 35,3°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Taquaral de Goiás: máxima 33,9°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Uruana: máxima 35,7°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Vila Propício: máxima 34,1°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.