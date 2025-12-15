A região Central terá grande chance de chuva amanhã, terça-feira (16). O tempo na região apresentará temperaturas máximas de 28.7°C em Nova América, 28.1°C em Ipiranga de Goiás e 28.1°C em Nova Glória. As temperaturas mínimas serão de 17.7°C em Campo Limpo de Goiás e 19.3°C em Anápolis.A umidade média na região ficará em 88.13%, com Anápolis, Campo Limpo de Goiás e Ouro Verde de Goiás registrando os maiores índices de até 95.0%. A probabilidade média de chuva é de 64.84%, com as maiores probabilidades de 75.0% em Anápolis, Barro Alto e Campo Limpo de Goiás.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 25.1°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Barro Alto: máxima 26.3°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 23.7°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 25.5°C | sensação térmica mín 22.7°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Carmo do Rio Verde: máxima 27.7°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 50.0%Ceres: máxima 27.6°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Damolândia: máxima 26.8°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Goianésia: máxima 26.7°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Guarinos: máxima 25.8°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 23.5°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Hidrolina: máxima 26.5°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Ipiranga de Goiás: máxima 28.1°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Itapaci: máxima 27.2°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Jaraguá: máxima 26.3°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Jesúpolis: máxima 26.3°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 26.1°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Nova América: máxima 28.7°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 45.0%Nova Glória: máxima 28.1°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 26.7°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Petrolina de Goiás: máxima 26.8°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Pilar de Goiás: máxima 27.1°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Rialma: máxima 27.6°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Rianápolis: máxima 27.6°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Rubiataba: máxima 28.1°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 45.0%Santa Isabel: máxima 27.6°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 27.1°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 26.8°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%São Francisco de Goiás: máxima 26.3°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%São Luiz do Norte: máxima 26.5°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%São Patrício: máxima 27.7°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 50.0%Taquaral de Goiás: máxima 26.6°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Uruana: máxima 27.3°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Vila Propício: máxima 26.5°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.