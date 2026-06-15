A região Central terá para terça-feira (16) um tempo de temperaturas amenas a quentes como principal característica. As cidades mais quentes serão Guarinos com máxima de 32.7°C, Barro Alto com 31.6°C e São Luiz do Norte com 31.6°C. Já as mais frias serão Anápolis com mínima de 15.9°C e Damolândia com 16.2°C.A umidade média na região será de 70.76%, com Anápolis registrando 89.0%, Campo Limpo de Goiás e Damolândia com 87.0% de umidade em seus pontos mais altos. A probabilidade média de chuva para a região é de 16.85%. No entanto, algumas cidades terão maiores chances, como Campo Limpo de Goiás com 55.0% e Santa Rosa de Goiás com 50.0% de probabilidade de chuva durante o dia.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 25.5°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Barro Alto: máxima 31.6°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 26.2°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 10.0%Carmo do Rio Verde: máxima 30.6°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Ceres: máxima 30.1°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Damolândia: máxima 26.5°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Goianésia: máxima 30.9°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Guarinos: máxima 32.7°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Hidrolina: máxima 30.3°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Ipiranga de Goiás: máxima 30.9°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Itapaci: máxima 31.3°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Jaraguá: máxima 29.9°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 25.0%Jesúpolis: máxima 28.7°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 30.1°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Nova América: máxima 29.9°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Nova Glória: máxima 30.9°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 26.3°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Petrolina de Goiás: máxima 27.8°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Pilar de Goiás: máxima 30.7°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Rialma: máxima 30.8°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Rianápolis: máxima 30.8°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Rubiataba: máxima 30.6°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Santa Isabel: máxima 30.9°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 31.0°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 26.9°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 10.0%São Francisco de Goiás: máxima 29.3°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%São Luiz do Norte: máxima 31.6°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%São Patrício: máxima 30.3°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Taquaral de Goiás: máxima 28.8°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Uruana: máxima 30.6°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Vila Propício: máxima 30.1°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.