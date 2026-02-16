A região Central terá um tempo de temperaturas elevadas para terça-feira (17). As cidades mais quentes incluem Guarinos com 31.8°C, Pilar de Goiás com 31.6°C e São Luiz do Norte com 31.6°C. Já as temperaturas mais amenas serão registradas em Campo Limpo de Goiás, com 19.2°C, e Anápolis, com 19.3°C.A umidade do ar na região Central terá média de 62.5%. As cidades com maiores índices de umidade são Rianápolis e Uruana, ambas com 78.0%, e Guarinos, com 77.0%. A probabilidade média de chuva é baixa, em 9.84%, sendo que Rialma, Rianápolis e Uruana apresentam as maiores chances de precipitação, com 35.0% cada.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 29.7°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Barro Alto: máxima 31.1°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 30.0°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Carmo do Rio Verde: máxima 30.8°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 30.0%Ceres: máxima 30.8°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Damolândia: máxima 29.9°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Goianésia: máxima 30.5°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Guarinos: máxima 31.8°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 0.0%Hidrolina: máxima 31.5°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Ipiranga de Goiás: máxima 31.2°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Itapaci: máxima 31.5°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Jaraguá: máxima 31.2°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Jesúpolis: máxima 30.5°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 30.5°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Nova América: máxima 31.1°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Nova Glória: máxima 31.2°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 30.2°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Petrolina de Goiás: máxima 30.3°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Pilar de Goiás: máxima 31.6°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Rialma: máxima 30.9°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 35.0%Rianápolis: máxima 31.3°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 35.0%Rubiataba: máxima 31.2°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Santa Isabel: máxima 30.8°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 15.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 30.8°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 30.1°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%São Francisco de Goiás: máxima 30.8°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%São Luiz do Norte: máxima 31.6°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%São Patrício: máxima 30.8°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 25.0%Taquaral de Goiás: máxima 30.1°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Uruana: máxima 30.8°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 35.0%Vila Propício: máxima 30.0°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.