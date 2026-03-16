A região Central apresenta grande chance de chuva para a terça-feira, dia 17. O tempo terá as temperaturas mais elevadas em Itapaci, com máxima de 27.5°C, seguida por São Luiz do Norte, com 27.3°C, e Guarinos, que alcança 27.2°C. Já as cidades com as mínimas mais baixas são Campo Limpo de Goiás, com 19.1°C, e Anápolis, com 19.2°C.A umidade média na região será de 88.39%, com os maiores índices noturnos registrados em Damolândia, Ouro Verde de Goiás e São Francisco de Goiás, todas com 97.0%. A probabilidade média de chuva é de 57.9%, sendo que Carmo do Rio Verde, Ceres e Goianésia apresentam a maior probabilidade, com 95.0% de chance de chuva durante o dia.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 25.6°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 35.0%Barro Alto: máxima 26.6°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 20.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 25.2°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Carmo do Rio Verde: máxima 26.4°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Ceres: máxima 26.6°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Damolândia: máxima 25.8°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 35.0%Goianésia: máxima 26.5°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Guarinos: máxima 27.2°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 40.0%Hidrolina: máxima 26.4°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 25.0%Ipiranga de Goiás: máxima 26.7°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Itapaci: máxima 27.5°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Jaraguá: máxima 26.9°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 55.0%Jesúpolis: máxima 26.5°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 35.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 25.8°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Nova América: máxima 25.9°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Nova Glória: máxima 26.7°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 25.5°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 40.0%Petrolina de Goiás: máxima 26.2°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 50.0%Pilar de Goiás: máxima 26.7°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 20.0%Rialma: máxima 26.6°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Rianápolis: máxima 26.9°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 25.0%Rubiataba: máxima 26.3°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Santa Isabel: máxima 26.8°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 26.6°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 26.1°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 40.0%São Francisco de Goiás: máxima 26.5°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 40.0%São Luiz do Norte: máxima 27.3°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 20.0%São Patrício: máxima 26.2°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Taquaral de Goiás: máxima 26.0°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Uruana: máxima 27.0°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Vila Propício: máxima 26.6°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.