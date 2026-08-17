A região Central terá uma terça-feira (18) ensolarada e com pouca variação de nuvens, favorecendo a elevação rápida das temperaturas ao longo do dia. O calor se destacará em Guarinos, que deve alcançar a máxima de 34,7°C, enquanto as cidades de Barro Alto e Itapaci devem registrar até 33,5°C. Por outro lado, as marcas mais amenas ocorrem no início do dia, com Anápolis registrando mínima de 17,7°C e Rialma com 17,8°C.A umidade relativa do ar na região apresenta uma média estimada de 40,34%, com Carmo do Rio Verde registrando o maior índice do período com 54,0%, seguido de perto por Uruana, com 53,0%. A probabilidade média de chuva para a área é extremamente baixa, de apenas 0,56%, o que reforça o cenário de tempo predominantemente firme, sendo Guarinos o município com a maior possibilidade de alguma precipitação diurna, estimada em 10,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 29,6°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 29,6°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Barro Alto: máxima 33,5°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Campo Limpo de Goiás: máxima 30,2°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Carmo do Rio Verde: máxima 33,2°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 18,1°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ceres: máxima 32,5°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Damolândia: máxima 30,9°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goianésia: máxima 32,7°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Guarinos: máxima 34,7°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Hidrolina: máxima 32,3°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Ipiranga de Goiás: máxima 33,2°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itapaci: máxima 33,5°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jaraguá: máxima 32,5°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jesúpolis: máxima 31,9°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 18,2°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Morro Agudo de Goiás: máxima 33,1°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova América: máxima 32,3°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Nova Glória: máxima 33,2°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ouro Verde de Goiás: máxima 30,5°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Petrolina de Goiás: máxima 31,6°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Pilar de Goiás: máxima 32,8°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Rialma: máxima 33,5°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Rianápolis: máxima 33,4°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Rubiataba: máxima 32,9°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Isabel: máxima 33,0°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 32,8°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Rosa de Goiás: máxima 30,8°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Francisco de Goiás: máxima 32,0°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Luiz do Norte: máxima 33,5°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%São Patrício: máxima 33,2°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Taquaral de Goiás: máxima 32,1°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Uruana: máxima 33,5°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Vila Propício: máxima 31,7°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.