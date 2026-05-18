A região Central terá um tempo de temperaturas variadas e baixa probabilidade de chuva para a terça-feira (19). As cidades mais quentes incluem Guarinos, com máxima de 33.1°C, Barro Alto, com 32.7°C, e São Luiz do Norte, com 32.4°C. Já as cidades com as menores mínimas serão Anápolis, registrando 17.8°C, e Campo Limpo de Goiás, com 17.9°C.A umidade média na região ficará em torno de 68.5%. Anápolis registra os maiores índices de umidade em 87.0%. A probabilidade média de chuva é baixa, cerca de 10.97%. As maiores chances de tempo chuvoso são esperadas em Damolândia e Ouro Verde de Goiás, ambas com 25.0% de probabilidade.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 26.7°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Barro Alto: máxima 32.7°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 27.3°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Carmo do Rio Verde: máxima 31.4°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ceres: máxima 31.0°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Damolândia: máxima 27.3°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Goianésia: máxima 31.7°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Guarinos: máxima 33.1°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Hidrolina: máxima 30.8°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Ipiranga de Goiás: máxima 31.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itapaci: máxima 32.2°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Jaraguá: máxima 30.8°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jesúpolis: máxima 29.7°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 30.7°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova América: máxima 30.6°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Glória: máxima 31.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 27.2°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Petrolina de Goiás: máxima 28.8°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Pilar de Goiás: máxima 31.2°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rialma: máxima 31.8°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rianápolis: máxima 31.7°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rubiataba: máxima 31.3°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Santa Isabel: máxima 31.7°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 32.0°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 27.6°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%São Francisco de Goiás: máxima 30.3°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Luiz do Norte: máxima 32.4°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Patrício: máxima 31.1°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Taquaral de Goiás: máxima 29.5°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Uruana: máxima 31.5°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Vila Propício: máxima 30.8°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.