A região Central terá grande chance de chuva na terça-feira (2). O tempo terá Itapaci como a cidade mais quente, com máxima de 30.0°C, seguida por Ipiranga de Goiás e Nova Glória, ambas com 29.8°C. Já as menores temperaturas serão registradas em Campo Limpo de Goiás, com mínima de 17.8°C, e Anápolis, com 19.3°C.A umidade média na região será de 80.81%, com cidades como Barro Alto, Carmo do Rio Verde e Ceres atingindo 92.0% de umidade. A probabilidade média de chuva é de 67.5%, com Anápolis, Barro Alto e Campo Limpo de Goiás registrando as maiores chances de chuva, todas com 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 27.1°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Barro Alto: máxima 28.6°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 75.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 25.4°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 22.8°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Carmo do Rio Verde: máxima 29.1°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Ceres: máxima 29.1°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Damolândia: máxima 29.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Goianésia: máxima 28.1°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Guarinos: máxima 28.4°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 23.5°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 75.0%Hidrolina: máxima 29.1°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 75.0%Ipiranga de Goiás: máxima 29.8°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Itapaci: máxima 30.0°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 75.0%Jaraguá: máxima 29.1°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Jesúpolis: máxima 29.1°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 28.6°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Nova América: máxima 29.3°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Nova Glória: máxima 29.8°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 29.3°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Petrolina de Goiás: máxima 29.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Pilar de Goiás: máxima 29.7°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 75.0%Rialma: máxima 29.2°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Rianápolis: máxima 29.2°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Rubiataba: máxima 28.6°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Santa Isabel: máxima 29.2°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 29.1°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 29.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%São Francisco de Goiás: máxima 29.1°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%São Luiz do Norte: máxima 29.1°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 75.0%São Patrício: máxima 29.1°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Taquaral de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 70.0%Uruana: máxima 29.7°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Vila Propício: máxima 28.4°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.