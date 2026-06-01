A região Central, para terça-feira (2), terá um tempo marcado por temperaturas que variam de amenas a elevadas. As cidades mais quentes serão Guarinos com 32.1°C, Barro Alto com 31.4°C e Uruana com 31.1°C. Já as temperaturas mais baixas serão registradas em Anápolis, com 14.1°C, e Damolândia, com 14.7°C.A umidade média na região ficará em 54.15%, com Barro Alto registrando a umidade mais alta durante a noite, chegando a 74.0%. A probabilidade de chuva é baixa, com a média regional em 11.45%. As maiores chances de chuva são esperadas em Anápolis e Ouro Verde de Goiás, ambas com 25.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 26.7°C, mínima 14.1°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Barro Alto: máxima 31.4°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 27.1°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Carmo do Rio Verde: máxima 30.6°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ceres: máxima 29.7°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Damolândia: máxima 27.5°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Goianésia: máxima 30.6°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Guarinos: máxima 32.1°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Hidrolina: máxima 29.9°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 55.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ipiranga de Goiás: máxima 30.5°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itapaci: máxima 30.8°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jaraguá: máxima 30.0°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jesúpolis: máxima 29.2°C, mínima 15.0°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 29.9°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova América: máxima 29.4°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 55.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Glória: máxima 30.5°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 27.2°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 53.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Petrolina de Goiás: máxima 28.5°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Pilar de Goiás: máxima 30.3°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 54.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rialma: máxima 30.8°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 16.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rianápolis: máxima 30.7°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Rubiataba: máxima 30.3°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Isabel: máxima 30.5°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 30.7°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 27.6°C, mínima 15.0°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%São Francisco de Goiás: máxima 29.4°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%São Luiz do Norte: máxima 31.0°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Patrício: máxima 30.3°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Taquaral de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 15.0°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Uruana: máxima 31.1°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Vila Propício: máxima 29.8°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.