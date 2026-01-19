A região Central terá um tempo com grande chance de chuva para terça-feira, dia 20. As cidades mais quentes serão Pilar de Goiás, com 26.6°C, Uruana, com 26.3°C, e Carmo do Rio Verde, com 26.2°C. Já as cidades com temperaturas mais baixas serão Campo Limpo de Goiás, com mínima de 17.3°C, e Anápolis, com 18.9°C.\nA umidade média na região será de 89.15%, com Damolândia, Petrolina de Goiás e Santa Rosa de Goiás registrando os maiores índices, chegando a 97.0%. A probabilidade média de chuva é de 69.44%, destacando Morro Agudo de Goiás com 85.0%, e Anápolis e Barro Alto com 75.0% de probabilidade de chuva.\nVeja a previsão para todas as cidades da região Central:\nAnápolis: máxima 22.9°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 25.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%