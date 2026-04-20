A região Central para terça-feira (21) terá um tempo com temperaturas amenas a quentes. As cidades mais quentes serão Guarinos, com máxima de 31.6°C, Itapaci com 30.9°C e Rianápolis com 30.9°C. As cidades mais frias serão Anápolis e Campo Limpo de Goiás, ambas com mínima de 18.7°C.A umidade média na região Central será de 61.24%, com as maiores umidades noturnas em Uruana (75.0%), Anápolis (72.0%) e Campo Limpo de Goiás (72.0%). A probabilidade de chuva é baixa, com média regional de 10.48%. As cidades com maior probabilidade de chuva são Ceres, Jesúpolis e Taquaral de Goiás, todas com 25.0% durante o dia.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 27.9°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Barro Alto: máxima 30.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 28.1°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Carmo do Rio Verde: máxima 30.2°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Ceres: máxima 30.5°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Damolândia: máxima 28.8°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Goianésia: máxima 30.1°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Guarinos: máxima 31.6°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Hidrolina: máxima 30.3°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Ipiranga de Goiás: máxima 30.5°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Itapaci: máxima 30.9°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Jaraguá: máxima 30.4°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Jesúpolis: máxima 29.8°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 29.6°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Nova América: máxima 30.1°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Nova Glória: máxima 30.5°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 28.5°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Petrolina de Goiás: máxima 29.3°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Pilar de Goiás: máxima 30.8°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Rialma: máxima 30.7°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Rianápolis: máxima 30.9°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Rubiataba: máxima 29.9°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Santa Isabel: máxima 30.5°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 30.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 29.3°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%São Francisco de Goiás: máxima 30.1°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%São Luiz do Norte: máxima 30.9°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%São Patrício: máxima 30.1°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Taquaral de Goiás: máxima 29.4°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Uruana: máxima 30.5°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Vila Propício: máxima 29.7°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.