A região Central deve registrar céu limpo e predomínio de sol ao longo de terça-feira (21), com o calor ganhando força no período da tarde. Guarinos desponta como o município mais quente, com máxima de 32,7°C, seguido de perto por Barro Alto com 31,7°C e São Luiz do Norte com 31,6°C. Em contrapartida, as temperaturas mais amenas da região ocorrem em Taquaral de Goiás, que registra mínima de 14,0°C, e em Jesúpolis, com 14,2°C.A umidade relativa do ar na região mantém uma média de 45,95%, alcançando os patamares mais altos em Uruana, com 65,0%, e em Carmo do Rio Verde, com 64,0%. Paralelamente, a probabilidade média de chuva para a área é de apenas 0,24%, demonstrando a predominância de tempo seco. Entre as poucas localidades com alguma possibilidade de precipitação estão Campo Limpo de Goiás, com 10,0% de chance de chuva, e Anápolis, com 5,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 27,8°C, mínima 15,0°C | sensação térmica máx 27,8°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Barro Alto: máxima 31,7°C, mínima 15,3°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 15,3°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campo Limpo de Goiás: máxima 28,1°C, mínima 15,0°C | sensação térmica máx 28,1°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Carmo do Rio Verde: máxima 31,0°C, mínima 14,6°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 14,6°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ceres: máxima 30,4°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 17,2°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Damolândia: máxima 28,6°C, mínima 15,3°C | sensação térmica máx 28,6°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goianésia: máxima 30,9°C, mínima 16,3°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 16,3°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Guarinos: máxima 32,7°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Hidrolina: máxima 30,5°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ipiranga de Goiás: máxima 31,1°C, mínima 16,2°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 16,2°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itapaci: máxima 31,5°C, mínima 15,6°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 15,6°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jaraguá: máxima 30,4°C, mínima 16,0°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jesúpolis: máxima 29,6°C, mínima 14,2°C | sensação térmica máx 29,6°C | sensação térmica mín 14,2°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Morro Agudo de Goiás: máxima 31,0°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova América: máxima 30,3°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 30,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Glória: máxima 31,1°C, mínima 16,2°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 16,2°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ouro Verde de Goiás: máxima 28,4°C, mínima 15,5°C | sensação térmica máx 28,4°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Petrolina de Goiás: máxima 29,2°C, mínima 14,5°C | sensação térmica máx 29,2°C | sensação térmica mín 14,5°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Pilar de Goiás: máxima 30,8°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Rialma: máxima 31,3°C, mínima 14,8°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 14,8°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Rianápolis: máxima 31,3°C, mínima 16,8°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 16,8°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Rubiataba: máxima 30,9°C, mínima 16,4°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 16,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Isabel: máxima 31,1°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 17,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 31,1°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 18,1°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Rosa de Goiás: máxima 28,4°C, mínima 15,8°C | sensação térmica máx 28,4°C | sensação térmica mín 15,8°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Francisco de Goiás: máxima 29,7°C, mínima 14,8°C | sensação térmica máx 29,7°C | sensação térmica mín 14,8°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Luiz do Norte: máxima 31,6°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 17,3°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Patrício: máxima 31,1°C, mínima 16,3°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 16,3°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Taquaral de Goiás: máxima 29,8°C, mínima 14,0°C | sensação térmica máx 29,8°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Uruana: máxima 31,2°C, mínima 14,8°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 14,8°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Vila Propício: máxima 29,8°C, mínima 16,2°C | sensação térmica máx 29,8°C | sensação térmica mín 16,2°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.