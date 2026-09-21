A região Central, nesta terça-feira (22), terá um dia abafado com tendência a pancadas de água, registrando uma média para as máximas de 35,2°C. O calor será sentido com maior intensidade em Guarinos, que deve atingir 37,7°C, seguida por Itapaci, com 37,5°C, e São Luiz do Norte, com 37,3°C. Em contrapartida, as temperaturas mais amenas no início do dia ocorrem em Anápolis e Campo Limpo de Goiás, com mínimas de 19,0°C e 19,2°C, respectivamente.No que diz respeito ao tempo na região, a umidade relativa média é de 51,16%, acompanhada por uma probabilidade média de chuva de 29,68%. Os níveis mais elevados de umidade se concentram em Damolândia, com até 80,0%, seguida de perto por Anápolis e Ouro Verde de Goiás, ambas com 79,0%. Já as chances de chuva mais expressivas ocorrem em Damolândia, Santa Rosa de Goiás e Taquaral de Goiás, onde a probabilidade atinge os 70,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 31,8°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 55,0%Barro Alto: máxima 37,0°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 37,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Campo Limpo de Goiás: máxima 32,0°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 55,0%Carmo do Rio Verde: máxima 36,0°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 55,0%Ceres: máxima 35,8°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 20,0%Damolândia: máxima 32,3°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 50,0% | chuva noite 70,0%Goianésia: máxima 36,1°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 15,0%Guarinos: máxima 37,7°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 37,7°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Hidrolina: máxima 35,7°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Ipiranga de Goiás: máxima 36,7°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 36,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 20,0%Itapaci: máxima 37,5°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 37,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Jaraguá: máxima 35,4°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 55,0%Jesúpolis: máxima 34,0°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 65,0%Morro Agudo de Goiás: máxima 34,7°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 65,0%Nova América: máxima 34,9°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 25,0%Nova Glória: máxima 36,7°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 36,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 20,0%Ouro Verde de Goiás: máxima 32,0°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 65,0%Petrolina de Goiás: máxima 33,2°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 50,0% | chuva noite 65,0%Pilar de Goiás: máxima 36,0°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Rialma: máxima 36,5°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 35,0%Rianápolis: máxima 36,4°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 36,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 40,0%Rubiataba: máxima 36,0°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 30,0%Santa Isabel: máxima 36,2°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 15,0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 35,8°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Santa Rosa de Goiás: máxima 32,3°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 70,0%São Francisco de Goiás: máxima 34,8°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 55,0%São Luiz do Norte: máxima 37,3°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 37,3°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%São Patrício: máxima 35,5°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 60,0%Taquaral de Goiás: máxima 33,7°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 50,0% | chuva noite 70,0%Uruana: máxima 35,9°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 65,0%Vila Propício: máxima 35,2°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.