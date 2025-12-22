A região Central para terça-feira (23) terá um tempo marcado por temperaturas amenas a quentes. As máximas na região atingirão 30.4°C em Santa Rita do Novo Destino, seguida por Barro Alto e Vila Propício, ambas com 29.7°C. Já as temperaturas mínimas mais baixas serão registradas em Campo Limpo de Goiás, com 15.8°C, e Anápolis, com 17.3°C.A umidade do tempo na região Central será, em média, de 77.02%. Os maiores índices de umidade noturna são esperados em Damolândia, Jaraguá e Jesúpolis, com 89.0%. A probabilidade média de chuva é baixa, em torno de 7.18%, com os maiores índices pontuais em Campo Limpo de Goiás (30.0%), e Anápolis e Jaraguá (ambas com 25.0%).Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 27.3°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Barro Alto: máxima 29.7°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 25.5°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 15.0%Carmo do Rio Verde: máxima 29.1°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Ceres: máxima 29.4°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Damolândia: máxima 28.9°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Goianésia: máxima 29.0°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Guarinos: máxima 28.3°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 23.4°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Hidrolina: máxima 29.0°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Ipiranga de Goiás: máxima 29.4°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Itapaci: máxima 29.3°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Jaraguá: máxima 29.3°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Jesúpolis: máxima 29.3°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 28.2°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Nova América: máxima 29.1°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Nova Glória: máxima 29.4°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 29.3°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Petrolina de Goiás: máxima 28.9°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Pilar de Goiás: máxima 29.6°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Rialma: máxima 29.4°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Rianápolis: máxima 29.4°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Rubiataba: máxima 28.4°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Santa Isabel: máxima 29.4°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 30.4°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 28.9°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%São Francisco de Goiás: máxima 29.3°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%São Luiz do Norte: máxima 29.0°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%São Patrício: máxima 29.1°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Taquaral de Goiás: máxima 28.0°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Uruana: máxima 29.4°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Vila Propício: máxima 29.7°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.