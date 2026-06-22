A região Central terá um tempo de temperaturas elevadas para terça-feira (23), com Guarinos alcançando 32.0°C, Barro Alto com 31.2°C e São Luiz do Norte com 31.0°C. As temperaturas mais amenas serão observadas em Anápolis e Campo Limpo de Goiás, ambas com mínimas de 16.1°C.A umidade média na região será de 62.68%, com a cidade de Taquaral de Goiás registrando os maiores índices de 81.0%. A probabilidade média de chuva é baixa, em torno de 6.05%, e Anápolis apresenta uma probabilidade de 10.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 27.1°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 16.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Barro Alto: máxima 31.2°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 16.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 27.4°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Carmo do Rio Verde: máxima 30.3°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Ceres: máxima 29.9°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Damolândia: máxima 27.6°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goianésia: máxima 30.5°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Guarinos: máxima 32.0°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Hidrolina: máxima 29.7°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Ipiranga de Goiás: máxima 30.5°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Itapaci: máxima 30.8°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Jaraguá: máxima 29.9°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Jesúpolis: máxima 28.9°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 30.1°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Nova América: máxima 29.6°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Nova Glória: máxima 30.5°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 27.5°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 16.4°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Petrolina de Goiás: máxima 28.4°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Pilar de Goiás: máxima 30.2°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Rialma: máxima 30.7°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Rianápolis: máxima 30.9°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Rubiataba: máxima 30.2°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Santa Isabel: máxima 30.6°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 30.6°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 27.6°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%São Francisco de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%São Luiz do Norte: máxima 31.0°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Patrício: máxima 30.3°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Taquaral de Goiás: máxima 29.1°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Uruana: máxima 30.5°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Vila Propício: máxima 29.4°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.