A região Central apresenta grande chance de chuva para esta terça-feira (24), marcando o tempo na data. As cidades mais quentes da região serão Itapaci, com máxima de 25.4°C, Guarinos e São Luiz do Norte, ambas com 25.0°C. Já as temperaturas mais baixas serão registradas em Anápolis e Campo Limpo de Goiás, ambas com mínima de 19.0°C.A umidade média na região está em 91.35%, com Ouro Verde de Goiás se destacando com 99.0% de umidade. Em relação à probabilidade de chuva, Guarinos, Jaraguá e Pilar de Goiás registram os maiores índices, com 95.0% de chance de tempo chuvoso durante o dia.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 22.8°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 25.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 25.0%Barro Alto: máxima 24.7°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 25.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 22.5°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 24.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 98.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Carmo do Rio Verde: máxima 24.6°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 55.0%Ceres: máxima 24.6°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 50.0%Damolândia: máxima 23.0°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 25.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 98.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Goianésia: máxima 24.3°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Guarinos: máxima 25.0°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 60.0%Hidrolina: máxima 24.5°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 35.0%Ipiranga de Goiás: máxima 24.8°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 35.0%Itapaci: máxima 25.4°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 25.0%Jaraguá: máxima 24.0°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 25.0%Jesúpolis: máxima 23.5°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 98.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 23.4°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Nova América: máxima 23.9°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Nova Glória: máxima 24.8°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 35.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 22.7°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 24.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 99.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Petrolina de Goiás: máxima 23.2°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 25.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 98.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 35.0%Pilar de Goiás: máxima 24.7°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 50.0%Rialma: máxima 24.7°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Rianápolis: máxima 24.7°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Rubiataba: máxima 24.2°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 25.0%Santa Isabel: máxima 24.4°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 24.3°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 25.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 23.3°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 25.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%São Francisco de Goiás: máxima 23.7°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 25.0%São Luiz do Norte: máxima 25.0°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 25.0%São Patrício: máxima 24.2°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Taquaral de Goiás: máxima 23.7°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 98.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 35.0%Uruana: máxima 24.6°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 40.0%Vila Propício: máxima 23.8°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.