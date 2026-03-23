A região Central terá grande chance de chuva para terça-feira (24). O tempo apresentará máximas de 27.9°C em Rianápolis, e 27.8°C em Jaraguá e São Francisco de Goiás. As temperaturas mais baixas serão de 18.0°C em Anápolis e 18.1°C em Campo Limpo de Goiás.A umidade média na região ficará em 85.19%, com Jesúpolis, Petrolina de Goiás e Rubiataba registrando os maiores índices de umidade, atingindo 95.0%. A probabilidade média de chuva é de 52.18%, com Carmo do Rio Verde apresentando 95.0%, e Rialma e São Luiz do Norte com 90.0% de probabilidade.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 26.0°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Barro Alto: máxima 27.4°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 26.4°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Carmo do Rio Verde: máxima 27.5°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 40.0%Ceres: máxima 27.6°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Damolândia: máxima 27.2°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%Goianésia: máxima 27.0°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 25.0%Guarinos: máxima 27.4°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 55.0%Hidrolina: máxima 26.6°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Ipiranga de Goiás: máxima 27.4°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Itapaci: máxima 27.5°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Jaraguá: máxima 27.8°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 35.0%Jesúpolis: máxima 27.6°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 50.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 26.6°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 50.0%Nova América: máxima 26.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Nova Glória: máxima 27.4°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 27.1°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 35.0%Petrolina de Goiás: máxima 27.5°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Pilar de Goiás: máxima 26.9°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Rialma: máxima 27.5°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 35.0%Rianápolis: máxima 27.9°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 60.0%Rubiataba: máxima 27.0°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Santa Isabel: máxima 27.4°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 26.9°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 27.5°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 20.0%São Francisco de Goiás: máxima 27.8°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 35.0%São Luiz do Norte: máxima 27.2°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 15.0%São Patrício: máxima 27.3°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 55.0%Taquaral de Goiás: máxima 27.2°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 25.0%Uruana: máxima 27.5°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 40.0%Vila Propício: máxima 26.6°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.