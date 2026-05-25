A região Central para terça-feira (26) terá um tempo de altas temperaturas. As máximas podem atingir 32.8°C em Guarinos, 31.8°C em Rianápolis e 31.7°C em São Luiz do Norte, enquanto as temperaturas mais amenas serão observadas em Anápolis, com mínima de 16.2°C, e em Carmo do Rio Verde, com 16.4°C.A umidade média na região ficará em 60.55%, com cidades como Carmo do Rio Verde e Uruana registrando os maiores índices de umidade na noite, chegando a 79.0%. A probabilidade de chuva é baixa, com média de 7.66%, e os maiores índices de até 10.0% são esperados em Anápolis, Barro Alto e Campo Limpo de Goiás.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 27.3°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Barro Alto: máxima 31.5°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 27.8°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Carmo do Rio Verde: máxima 31.1°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 16.4°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Ceres: máxima 30.6°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Damolândia: máxima 28.4°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Goianésia: máxima 31.0°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Guarinos: máxima 32.8°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Hidrolina: máxima 30.3°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Ipiranga de Goiás: máxima 31.3°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Itapaci: máxima 31.6°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Jaraguá: máxima 30.9°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Jesúpolis: máxima 30.0°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 30.8°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Nova América: máxima 30.2°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Nova Glória: máxima 31.3°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 28.2°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Petrolina de Goiás: máxima 29.4°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Pilar de Goiás: máxima 30.8°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Rialma: máxima 31.5°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Rianápolis: máxima 31.8°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rubiataba: máxima 31.0°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Santa Isabel: máxima 31.1°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 30.9°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 28.5°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%São Francisco de Goiás: máxima 30.3°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%São Luiz do Norte: máxima 31.7°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%São Patrício: máxima 31.0°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Taquaral de Goiás: máxima 30.1°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Uruana: máxima 31.3°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Vila Propício: máxima 30.1°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.