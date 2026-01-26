A região Central, para a terça-feira (27), terá como principal característica do tempo uma grande chance de chuva. As temperaturas máximas na região devem registrar 31.6°C em Pilar de Goiás, 31.0°C em Ipiranga de Goiás e 31.0°C em Itapaci. Já as cidades mais frias serão Campo Limpo de Goiás, com 17.6°C, e Anápolis, com 19.2°C.A umidade média na região ficará em 75.56%, com Damolândia, Ouro Verde de Goiás e Petrolina de Goiás apresentando os índices mais elevados, alcançando 90.0%. A probabilidade média de chuva é de 42.42%, mas cidades como Jaraguá, Jesúpolis e Ouro Verde de Goiás têm uma maior probabilidade, chegando a 75.0% de chance de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 26.9°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 40.0%Barro Alto: máxima 30.0°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 25.3°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 22.8°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 70.0%Carmo do Rio Verde: máxima 30.4°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Ceres: máxima 30.7°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Damolândia: máxima 28.4°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Goianésia: máxima 29.9°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 45.0%Guarinos: máxima 30.3°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 23.4°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 70.0%Hidrolina: máxima 30.9°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 70.0%Ipiranga de Goiás: máxima 31.0°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Itapaci: máxima 31.0°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 45.0%Jaraguá: máxima 30.0°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Jesúpolis: máxima 30.0°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 29.4°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Nova América: máxima 29.9°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Nova Glória: máxima 31.0°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 28.9°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Petrolina de Goiás: máxima 28.4°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Pilar de Goiás: máxima 31.6°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 70.0%Rialma: máxima 30.7°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Rianápolis: máxima 30.7°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Rubiataba: máxima 29.3°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Santa Isabel: máxima 30.7°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 30.6°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 28.4°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%São Francisco de Goiás: máxima 30.0°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%São Luiz do Norte: máxima 30.9°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 70.0%São Patrício: máxima 30.4°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Taquaral de Goiás: máxima 28.8°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Uruana: máxima 29.9°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 40.0%Vila Propício: máxima 30.0°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.