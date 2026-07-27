A região Central, nesta terça-feira (28), deve registrar um dia firme, de sol entre poucas nuvens e sem expectativa de chuva significativa. Entre as cidades com as marcas mais elevadas da tarde, Guarinos lidera com máxima de 35,0°C, seguida por Barro Alto com 33,9°C e Itapaci com 33,8°C. Já os termômetros mais baixos ocorrem em Taquaral de Goiás, que registra mínima de 16,0°C, e Jesúpolis, com mínima de 16,3°C.Os índices de umidade relativa do ar na região mantêm uma média de 41,21%, sendo que os maiores índices esperados ficam com Carmo do Rio Verde e Uruana, ambos atingindo 58,0%. A probabilidade média de chuva para a área central é muito baixa, fixando-se em apenas 4,35%, embora municípios como Barro Alto, Campo Limpo de Goiás e Carmo do Rio Verde apresentem a maior probabilidade de precipitação do dia, que chega a apenas 10,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 30,3°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 30,3°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Barro Alto: máxima 33,9°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 17,2°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Campo Limpo de Goiás: máxima 30,6°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Carmo do Rio Verde: máxima 33,4°C, mínima 16,8°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 16,8°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Ceres: máxima 32,9°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Damolândia: máxima 31,1°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 17,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Goianésia: máxima 33,2°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Guarinos: máxima 35,0°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Hidrolina: máxima 32,7°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Ipiranga de Goiás: máxima 33,5°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 18,2°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Itapaci: máxima 33,8°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Jaraguá: máxima 32,8°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Jesúpolis: máxima 32,1°C, mínima 16,3°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 16,3°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Morro Agudo de Goiás: máxima 33,4°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Nova América: máxima 32,5°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Glória: máxima 33,5°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 18,2°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Ouro Verde de Goiás: máxima 30,8°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Petrolina de Goiás: máxima 31,8°C, mínima 16,6°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 16,6°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Pilar de Goiás: máxima 33,1°C, mínima 23,4°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Rialma: máxima 33,8°C, mínima 16,8°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 16,8°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Rianápolis: máxima 33,6°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Rubiataba: máxima 33,3°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Santa Isabel: máxima 33,3°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 33,2°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Santa Rosa de Goiás: máxima 31,0°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 18,1°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%São Francisco de Goiás: máxima 32,1°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%São Luiz do Norte: máxima 33,8°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%São Patrício: máxima 33,5°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Taquaral de Goiás: máxima 32,5°C, mínima 16,0°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Uruana: máxima 33,7°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 17,1°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Vila Propício: máxima 32,3°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.